США обміняли засудженого в Росії американського журналіста Гершковича – Fox News

Евана Гершковича звільнили з в'язниці через два тижні після оголошення вироку суду.

Росія звільнила з в'язниці репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича. Вже завтра, 2 серпня, журналіст повернеться до Сполучених Штатів.

Про це повідомив телеканал Fox News

Звільнення Гершковича, який провів у російському СІЗО 15 місяців, відбулось в межах великого обміну в'язнями між РФ та іншими країнами.

Репортера затримала ФСБ у березні 2023 року за звинуваченням у "шпигунстві".

Еван Гершкович став першим закордонним журналістом, якого Росія звинуватила у шпигунстві після закінчення холодної війни. До арешту репортер працював в Росії близько шести років. Остання стаття, яку він писав перед затриманням, була про ПВК "Вагнера" та так звану "СВО" в Україні.

Нагадаємо, менш ніж два тижні тому, 19 липня, на закритому судовому процесі у Єкатеринбурзі Гершковича визнали винним і засудили до 16 років у колонії суворого режиму. На суді журналіст своєї провини не визнав.

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