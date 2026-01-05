США офіційно проголосили Західну півкулю "своєю": резонансна заява Держдепу

Держдеп США оголосив всю Західну півкулю зоною свого впливу / © Associated Press

Держдеп США 5 січня опублікував резонансну заяву, назвавши Західну півкуля американською.

Про це йдеться на сторінці Державного департаменту у соцмережі Х.

«Це наша півкуля, і президент Трамп не дозволить загрожувати нашій безпеці», — написали в Держдепі на тлі суду над ексдиктатором Венесуели Ніколасом Мадуро в Нью-Йорку.

Раніше схожою заявою відзначив глава Держдепу держсекретар Марко Рубіо.

«Це Західна півкуля. Тут ми живемо — і ми не дозволимо Західній півкулі стати базою для супротивників, конкурентів та суперників Сполучених Штатів», — говорив він вчора, 4 січня.

Зауважимо, що тези про американську Західну півкулю є натяком на Доктрину Монро, проголошену в 1823 році тодішнім президентом США Джеймсом Монро. Вона базується на гаслі «Америка для американців».

Доктрина передбачала існування поділ світу на сферу впливу Америки та Європи, невтручання американців у європейські конфлікти та закликала європейські держави не втручатися у справи незалежних держав Американського континенту, розглядаючи Америку як сферу впливу виключно Сполучених Штатів.

«Доктрина Монро — це велика справа, але ми її значно перевершили — дуже значно. Згідно з нашою новою стратегією національної безпеки, американське домінування в Західній півкулі більше ніколи не буде піддано сумніву», — заявляв днями президент Трамп.

При цьому Трамп пожартував, що зовнішню політику США тепер називають «доктриною Донро» — від імені Дональд.

Додамо, що на сторінці Держдепу російською мовою опублікували іншу картинку з підписом: «Президент Трамп — людина справи Не знали? — Тепер знаєте. Не грайте в ігри з президентом Трампом».

Нагадаємо, що 3 січня Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по Венесуелі.

Згодом президент США заявив, що американські військові захопили разом із дружиною та вивезли з країни диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.