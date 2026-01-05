ТСН у соціальних мережах

США офіційно проголосили Західну півкулю "своєю": резонансна заява Держдепу

Держдеп назвав Західну півкулю «своєю», де Трамп «не дозволить загрожувати безпеці».

Дмитро Гулійчук
Держдеп США оголосив всю Західну півкулю зоною свого впливу

Держдеп США оголосив всю Західну півкулю зоною свого впливу / © Associated Press

Держдеп США 5 січня опублікував резонансну заяву, назвавши Західну півкуля американською.

Про це йдеться на сторінці Державного департаменту у соцмережі Х.

«Це наша півкуля, і президент Трамп не дозволить загрожувати нашій безпеці», — написали в Держдепі на тлі суду над ексдиктатором Венесуели Ніколасом Мадуро в Нью-Йорку.

Раніше схожою заявою відзначив глава Держдепу держсекретар Марко Рубіо.

«Це Західна півкуля. Тут ми живемо — і ми не дозволимо Західній півкулі стати базою для супротивників, конкурентів та суперників Сполучених Штатів», — говорив він вчора, 4 січня.

Зауважимо, що тези про американську Західну півкулю є натяком на Доктрину Монро, проголошену в 1823 році тодішнім президентом США Джеймсом Монро. Вона базується на гаслі «Америка для американців».

Доктрина передбачала існування поділ світу на сферу впливу Америки та Європи, невтручання американців у європейські конфлікти та закликала європейські держави не втручатися у справи незалежних держав Американського континенту, розглядаючи Америку як сферу впливу виключно Сполучених Штатів.

«Доктрина Монро — це велика справа, але ми її значно перевершили — дуже значно. Згідно з нашою новою стратегією національної безпеки, американське домінування в Західній півкулі більше ніколи не буде піддано сумніву», — заявляв днями президент Трамп.

При цьому Трамп пожартував, що зовнішню політику США тепер називають «доктриною Донро» — від імені Дональд.

Додамо, що на сторінці Держдепу російською мовою опублікували іншу картинку з підписом: «Президент Трамп — людина справи Не знали? — Тепер знаєте. Не грайте в ігри з президентом Трампом».

Нагадаємо, що 3 січня Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по Венесуелі.

Згодом президент США заявив, що американські військові захопили разом із дружиною та вивезли з країни диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.

