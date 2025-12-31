США офіційно привітали Росію з Новим роком і згадали про війну (відео)

Тимчасовий повірений у справах США в Росії Дж. Дуглас Дайкгаус привітав країну-агресорку з Новим роком / © скриншот з відео

Посольство США в Росії опублікувало вітання для країни-агресорки з прийдешнім Новим роком. Автори вітання згадали зусилля президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни.

Відповідна заява та відеоролик з’явилися на Facebook-сторінці дипломатичної установи.

«Посольство США у Москві вітає вас із Новим роком!» — йдеться у дописі дипломатичного відомства.

На опублікованому відео свої вітання для росіян озвучив тимчасовий повірений у справах США в Росії Дж. Дуглас Дайкгаус.

«Дорогі друзі, з Новим роком! З настанням Нового року від імені американського народу щиро вітаю вас і ваші родини. Дух цього сезону спонукає до роздумів, оновлення та надії. Це час, коли люди в усьому світі зупиняються, щоб замислитися не лише над тим, де вони були, а й над тим, куди прагнуть рухатися далі», — розповів у вітанні Дайкгаус.

Він зауважив, що останні роки принесли труднощі, втрати та розділення. Проте історія нагадує, що «конфлікт не визначає майбутнє, якщо ми самі цього не дозволимо». Представник США акцентував, що зміна року дає можливість рухатися вперед, шукати миру як спільної відповідальності та спільної вигоди.

«Президент Дональд Дж. Трамп послідовно наголошував на важливості припинення російсько-української війни. Його адміністрація наполегливо працювала над заохоченням діалогу та конкретних дій, шукаючи шлях до миру, який поважає суверенітет держав і водночас ставить у пріоритет безпеку та стабільність регіону», — висловився американський дипломат.

Він додав, що зусилля Трампа заклали основу для подальшої взаємодії та переговорів, а відданість дипломатії залишається маяком надії для американського та російського народів.

«Американців і росіян поєднують глибокі традиції стійкості, творчості та любові до своєї батьківщини. Ці спільні риси можуть стати підґрунтям для побудови більш мирного майбутнього. Бажаю здоров’я, миру й добробуту в новому році!» — резюмував Дайкгаус.

Нагадаємо, 21 грудня у Кремлі інформували, що планують надіслати Трампу привітання з Різдвом та Новим роком. Помічник президента РФ Юрій Ушаков назвав цей крок проявом «ввічливості». Раніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков зазначав, що про рішення Володимира Путіна привітати американського колегу буде повідомлено окремо.