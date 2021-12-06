США оголосили про дипломатичний бойкот зимової Олімпіади у Пекіні

Бойкот не стосується американських спортсменів.

Адміністрація президента США Джо Байдена не відправлятиме дипломатичних чи офіційних представників на зимові Олімпійські ігри 2022 у Пекіні через порушення прав людини.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 6 грудня.

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Як наголосила Джен Псакі, спортсменам зі США брати участь у змаганнях не заборонятимуть.

"Атлети американської команди отримають нашу повну підтримку, ми вболіватимемо за них з дому. Американські дипломати та офіційні представники сприймали б ці Ігри як завжди, але агресивне порушення прав людини та звірства з боку КНР не дозволяють нам це зробити. Як сказав президент, виступати за права людини – в американському ДНК", - сказала речниця США.

Варто відзначити, бойкот виникли після обурення з приводу зникнення колишньої професійної тенісистки Пен Шуай, яка звинуватила колишнього члена Політбюро в тому, що він примушував її займатися з ним сексом. Також відомо, що ймовірність бойкоту розглядають Великобританія і Австралія.

Зимова Олімпіада відбудеться у Пекіні в період від 4 до 20 лютого.