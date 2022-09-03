США оголосили про допомогу Тайваню зброєю на суму $1,1 млрд: Китай погрожує "контрзаходами"

Після того, як Державний департамент США схвалив продаж Тайваню зброї на суму 1,1 млрд доларів, у китайському посольстві застерегли про серйозну загрозу для відносин між Вашингтоном і Пекіном.

Про потенційний продаж американської зброї Тайваню у п’ятницю, 2 вересня, повідомило агентство Reuters з посиланням на Пентагон.

За інформацією агентства, до пакету входить 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу "повітря-повітря". Зокрема, це ракети Sidewinder і супутнє обладнання на суму близько 85,6 млн доларів, ракети Harpoon і супутнє обладнання на суму близько 355 млн доларів. Також мова йде про підтримку тайванської програми радарів спостереження і супутнє обладнання на близько 665,4 млн доларів.

Також читайте Делегація Конгресу США сьогодні знову прибула на Тайвань: перші подробиці

Як повідомляє телеканал ndtv, уже через кілька годин після того, як США оголосили про допомогу Тайваню зброєю, Китай заявив, що рішуче вживатиме законні та необхідні контрзаходи.

У посольстві Китаю в США застерегли, що якщо Сполучені Штати не відкличуть пакет постачання зброї Тайваню, це "поставить під серйозну загрозу" відносини між Вашингтоном і Пекіном.

"Китай рішуче вживатиме законних і необхідних контрзаходів у світлі розвитку ситуації", - заявив речник китайського посольства Лю Пенгю.

Нагадаємо, Китай після візиту на Тайвань американської високопосадової чиновниці Ненсі Пелосі намагається шукати підтримку у Росії.

Читайте також: