США оголосили про допомогу Тайваню зброєю на суму $1,1 млрд: Китай погрожує "контрзаходами"

Уряд Китаю застеріг США від потенційного продажу Тайваню озброєння та військової техніки.
Після того, як Державний департамент США схвалив продаж Тайваню зброї на суму 1,1 млрд доларів, у китайському посольстві застерегли про серйозну загрозу для відносин між Вашингтоном і Пекіном.
Про потенційний продаж американської зброї Тайваню у п’ятницю, 2 вересня, повідомило агентство Reuters з посиланням на Пентагон.
За інформацією агентства, до пакету входить 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу "повітря-повітря". Зокрема, це ракети Sidewinder і супутнє обладнання на суму близько 85,6 млн доларів, ракети Harpoon і супутнє обладнання на суму близько 355 млн доларів. Також мова йде про підтримку тайванської програми радарів спостереження і супутнє обладнання на близько 665,4 млн доларів.
Як повідомляє телеканал ndtv, уже через кілька годин після того, як США оголосили про допомогу Тайваню зброєю, Китай заявив, що рішуче вживатиме законні та необхідні контрзаходи.
У посольстві Китаю в США застерегли, що якщо Сполучені Штати не відкличуть пакет постачання зброї Тайваню, це "поставить під серйозну загрозу" відносини між Вашингтоном і Пекіном.
"Китай рішуче вживатиме законних і необхідних контрзаходів у світлі розвитку ситуації", - заявив речник китайського посольства Лю Пенгю.
Нагадаємо, Китай після візиту на Тайвань американської високопосадової чиновниці Ненсі Пелосі намагається шукати підтримку у Росії.
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