США оголосили про новий пакет військової допомоги для України: що туди увійшло

США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 400 млн дол.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Дкуємо американським союзникам за черговий пакет військової допомоги для України на $400 млн. До нього входять зокрема танки Т-72; БТР M1117; бронекатери; дрони Phoenix Ghost", – йдеться в заяві.

"Разом здолаємо російське зло", – наголосив Єрмак.

Як уточнила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, до пакета військової допомоги увійшли:

ППО Hawk ;

; відремонтовані чеські танки Т-72;

250 БТР M1117;

40 бронекатерів;

1100 безпілотників Phoenix Ghost.

Нагадаємо, раніше 4 листопада оголошення нової військової допомоги від США анонсував український міністр оборони Олексій Резніков.

Військова допомога для України

У Пентагоні 1 листопада анонсували, що Україна отримає від США вісім систем ППО NASAMS і дві з них прибудуть найближчим часом.

Окрім того, напередодні стало відомо, що Іспанія надасть Україні військову допомогу у вигляді сучасних систем ППО Hawk.

Зауважимо, що попередній пакет військової допомоги для України у США оголошували 28 жовтня. До цього увійшли боєприпаси для HIMARS, високоточні артснаряди, дистанційні протимінні системи, автомобілі HMMWV, стрілецька зброя та набої.

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