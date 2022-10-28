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США оголосили про нову військову допомогу для України на $275 млн: що туди увійшло

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США оголосили про нову військову допомогу для України на $275 млн: що туди увійшло

Фото: Associated Press

ЗСУ отримають ще більше боєприпасів до HIMARS.

Міноборони США оголосило 28 жовтня про виділення нового пакета військової допомоги для України на суму 275 млн дол.

Про це репортерка видання Politico Лара Селігмен повідомила в Мережі.

Так, до нового пакета військової допомоги увійшли додаткові боєприпаси для систем HIMARS, броньовані автомобілі HMMWV, антена супутникового зв'язку (йдеться не про Starlink) та інше.

Приблизний список допомоги, опублікований американськими журналістами:

  • боєприпаси для систем HIMARS;
  • 500 високоточних артилерійських снарядів;
  • дистанційні протимінні системи;
  • автомобілі HMMWV;
  • стрілецька зброя та набої.

Нагадаємо, зазначений пакет військової допомоги для України анонсували американські ЗМІ. Йшлося про те, що він буде спрямований на посилення зусиль ЗСУ щодо витіснення російських окупантів з території країни. Також анонсувалося, що "жодної серйозної нової зброї" не буде, але допомога буде спрямована на посилення вже наявних озброєнь.

Зауважимо, напередодні міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про передавання Україні систем ППО NASAMS уже на початку листопада.

Окрім того, Іспанія передасть ЗСУ пускові установки системи ППО Hawk.

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
752
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