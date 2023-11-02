США оголосять нову військову допомогу на $425 мільйонів: що у пакеті — Reuters

Передбачається, що США передадуть Україні боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських дронів.

У п’ятницю, 3 листопада, адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 мільйонів доларів. До нього увійдуть ракети та боєприпасами для боротьби з безпілотниками.

Про це повідомило Reuters з посиланням на американських чиновників.

Передбачається, що США передадуть Україні боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських дронів на суму близько 300 мільйонів доларів, але далекобійних ракет ATACMS у пакеті, ймовірно, не буде.

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Ще 125 мільйонів доларів підуть на боєприпаси для NASAMS, HIMARS, артилерії 105 і 155 міліметрів, а також на протитанкові системм TOW, протипіхотні міни Claymore, стрілецьку зброю, вантажівки тощо.

Кошти на ці потреби буде надано за програмою сприяння безпеці України (USAI), яка дозволяє адміністрації Байдена купувати зброю у промисловості, а не брати її із запасів американського війська.

Нагадаємо, 26 жовтня Міноборони Данії сформувало пакет допомоги на суму понад $520 млн, водночас США підтвердили передавання допомоги Україні на $150 млн.

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