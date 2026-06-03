США оголосять рішення щодо 400 млн доларів для України — Рубіо зробив заяву

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

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Найближчим часом з’являться новини щодо 400 млн доларів допомоги Україні, які раніше схвалив Конгрес США, але виплати яких затримуються через процедури в Пентагоні.

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив 3 червня під час слухань у підкомітеті Сенату США, передає Reuters.

За словами Рубіо, рішення щодо коштів можуть оголосити «доволі скоро». Йдеться про пакет фінансування для підтримки України у війні, який був затверджений американськими законодавцями, однак його реалізація затягнулася на рівні Міністерства оборони США.

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Деталей щодо причин затримки чи точних термінів виділення грошей держсекретар не уточнив.

На тлі дискусій у Вашингтоні про подальшу підтримку Києва тема військової допомоги Україні залишається однією з ключових у Конгресі США.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання України наразі не є головним пріоритетом для США. За словами президента, Україна досі очікує прибуття американської переговорної групи, однак процес затягується через інші міжнародні кризи.

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