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США оголосять рішення щодо 400 млн доларів для України — Рубіо зробив заяву
Марко Рубіо заявив про швидке рішення щодо американської допомоги Україні.
Найближчим часом з’являться новини щодо 400 млн доларів допомоги Україні, які раніше схвалив Конгрес США, але виплати яких затримуються через процедури в Пентагоні.
Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив 3 червня під час слухань у підкомітеті Сенату США, передає Reuters.
За словами Рубіо, рішення щодо коштів можуть оголосити «доволі скоро». Йдеться про пакет фінансування для підтримки України у війні, який був затверджений американськими законодавцями, однак його реалізація затягнулася на рівні Міністерства оборони США.
Деталей щодо причин затримки чи точних термінів виділення грошей держсекретар не уточнив.
На тлі дискусій у Вашингтоні про подальшу підтримку Києва тема військової допомоги Україні залишається однією з ключових у Конгресі США.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що питання України наразі не є головним пріоритетом для США. За словами президента, Україна досі очікує прибуття американської переговорної групи, однак процес затягується через інші міжнародні кризи.