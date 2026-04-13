США оголосили морську блокаду Ірану: коли вона почне діяти і що відомо

Ормузька протока / © Associated Press

Сполучені Штати оголосили про запровадження морської блокади іранських портів. Вона почне діяти 13 квітня о 10:00 за східним часом США (17:00 за Києвом).

Про це повідомило U.S. Central Command (CENTCOM).

Згідно із заявою, сили CENTCOM розпочнуть реалізацію блокади всього морського трафіку, що входить або виходить з іранських портів. Це рішення ухвалено відповідно до прокламації президента США.

Блокада застосовуватиметься однаково до суден усіх країн, які прямують до або залишають іранські порти та прибережні райони. Йдеться, зокрема, про всі порти Ірану в акваторіях Перська затока та Оманська затока.

Водночас американські військові наголосили, що не перешкоджатимуть свободі судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які прямують до портів інших країн або виходять із них.

Додаткову інформацію для цивільних моряків обіцяють надати через офіційні повідомлення перед початком блокади. Суднам також рекомендували стежити за попередженнями та виходити на зв’язок із військово-морськими силами США через міжнародний канал 16 під час перебування в регіоні.

Фіаско переговорів між Іраном і США: останні новини

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив на переговори з Іраном до пакистанського Ісламабаду. Також до складу американської делегації увійшли спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Венс став найвисокопоставленішим посадовцем США, який взяв участь у переговорах щодо Ірану за останні десятиліття.

Попри такий статус учасників, США та Іран завершили багатогодинні переговори в Пакистані без досягнення угоди.