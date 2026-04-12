США оголосили про блокаду Ормузької протоки: заява Трампа після переговорів з Іраном

США оголосили про блокаду Ормузької протоки. Трамп заявив про перевірку суден і операцію проти мін після переговорів з Іраном.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Ормузька протока / © Associated Press

Президент Дональд Трамп заявив про початок морської блокади Ормузької протоки після чергового раунду переговорів з Іраном, які, за його словами, не дали результату щодо ключового питання — ядерної програми.

Про це президент США написав у соціальних мережах.

За словами Трампа, Сполучені Штати негайно розпочнуть операцію із блокування судноплавства в регіоні. ВМС США отримали наказ перевіряти та зупиняти кораблі, які намагаються пройти через протоку.

«Ми розпочнемо процес блокування будь-яких кораблів, які намагаються увійти або вийти з Ормузької протоки», — заявив він.

Допис Дональда Трампа. / © Twitter/Дональд Трамп

Президент також повідомив, що американські військові перевірятимуть судна у міжнародних водах, зокрема ті, які, за його словами, могли сплачувати Ірану збори за прохід.

Крім того, США планують операції з пошуку та знешкодження морських мін, які, як стверджує Вашингтон, могли бути встановлені Іраном у протоці.

Трамп наголосив, що блокада може відбуватися за участі інших країн, і підкреслив, що Іран не повинен отримувати вигоду від контролю над стратегічним морським шляхом.

Водночас він звинуватив Тегеран у невиконанні обіцянок відкрити протоку для вільного судноплавства та знову заявив, що Іран не відмовляється від своїх ядерних амбіцій.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів для транспортування нафти у світі, тому будь-які обмеження судноплавства можуть мати значний вплив на глобальні енергетичні ринки.

Офіційної реакції Ірану на заяву Трампа наразі немає.

Фіаско переговорів між Іраном і США: останні новини

Нагадаємо, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вирушив на переговори з Іраном до пакистанського Ісламабаду. Також до складу американської делегації увійшли спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Венс став найвисокопоставленішим посадовцем США, який взяв участь у переговорах щодо Ірану за останні десятиліття.

Попри такий статус учасників, США та Іран завершили багатогодинні переговори в Пакистані без досягнення угоди.

