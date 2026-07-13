США оголосили про нову серію ударів по Ірану

Війна в Ірані / © Getty Images

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Командування США заявило про початок нової серії ударів по території Ірану.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

У заяві зазначається, що нову операцію розпочали для зниження спроможностей Ірану здійснювати атаки на цивільних моряків і комерційні судна, які проходять Ормузькою протокою, а також для притягнення іранських сил до відповідальності.

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«Сьогодні о 17:00 за східним часом Центральне командування США почало завдавати нових ударів по Ірану, щоб продовжувати послаблювати свою здатність атакувати цивільних моряків та комерційні судна, які вільно проходять Ормузькою протокою. Головнокомандувач наказав завдати ударів, щоб притягнути іранські сили до відповідальності», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що помста за вбивство його батька, колишнього верховного лідера Алі Хаменеї, є «вимогою народу» й обов’язково має бути здійснена.

Ми раніше інформували, що влада Катару офіційно закликала всіх власників суден тимчасово призупинити навігацію та морську діяльність заради громадської безпеки після атаки іранських балістичних ракет.

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