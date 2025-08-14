США оголосили велику винагороду за сприяння в арешті трьох росіян

Держдеп США

Сполучені Штати Америки оголосили про винагороду до $6 млн за інформацію, яка допоможе арештувати трьох росіян — керівників криптобіржі Garantex. Біржа спеціалізувалася на обміні рублів на стейблкоїни і використовувалася для обходу санкцій проти Росії.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США, опублікованому в четвер, 14 серпня.

За інформацію про лідера криптобіржі Олександра Міра Серду, який також відомий під прізвищем Нтіфо-Сіао, обіцяють виплатити $5 млн.

Ще 1 млн доларів американська влада готова заплатити за інформацію про інших керівників криптобіржі, серед яких Павло Каравацький та Сергій Менделєєв.

Окрім того, цього ж дня Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США внесло згаданих трьох росіян до списку SDN — переліку осіб, повністю ізольованих від американської фінансової системи.

У санкційний реєстр також включені російські криптовалютні компанії Indefi, Grinex, Exve та зареєстрована у Бішкеку фірма Old Vector.

Як стверджує Мінфін США, всі ці структури пов’язані з бізнесменом Сергієм Менделєєвим та групою компаній під брендом A7.

У лютому 2025 року Garantex першою з російських криптобірж потрапила під санкції Євросоюзу.

Нагадаємо, перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії, але зробить це в разі необхідності.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що в разі невдалих переговорів на Алясці Вашингтон може посилити прямі американські санкції проти Росії та збільшити вторинні мита проти торговельних партнерів Москви.