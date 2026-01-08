США охопили масові протести після вбивства жінки

На місце вбивста люди несуть квіти / © Associated Press

Сотні протестувальників вийшли на вулиці у США, щоб засудити вбивство 37-річної жінки, скоєне співробітником Служби імміграційної та митної поліції США (ICE) в Міннеаполісі.

Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

Спочатку мітингувальники вийшли на вулиці штату Міннеаполіс. Згодом на знак солідарності до протестів приєдналися такі великі міста як Маямі та Сан-Франциско, вимагаючи відповідальності та справедливості.

«Я вважаю, що важливо не ставати байдужими до того, що відбувається, і не сприймати це пасивно. Ми нормалізували те, що відбувається, через засоби масової інформації», — сказав Енгель Монтавело з народного прогресивного комітету Маямі.

Що передувало

Агент Міграційної служби США (ICE) 7 січня застрелив 37-річну жінку в її автомобілі. Подія відбулася в Міннеаполісі, штат Міннесота.

Міська рада Міннесоти ідентифікувала особу загиблої жінки як Рене Ніколь Гуд. У соцмережах жінка описувала себе як «поетесу, письменницю, дружину та маму» з Колорадо. У неї залишилася шестирічна дитина.

У своїй публікації в соціальних мережах президент США Дональд Трамп заявив, що на відео інциденту видно, як жінка «жорстоко, навмисно та підступно наїхала на офіцера ICE, який, схоже, вистрілив у неї в цілях самооборони».

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей категорично відкинув твердження адміністрації Трампа про те, що агент стріляв у цілях самооборони, заявивши, що відео стрілянини суперечить тому, що він назвав «сміттєвим наративом» уряду.