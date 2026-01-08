ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
506
Час на прочитання
1 хв

США охопили масові протести після вбивства жінки

Люди протестують проти свавілля правоохоронців.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місце вбивста люди несуть квіти

На місце вбивста люди несуть квіти / © Associated Press

Сотні протестувальників вийшли на вулиці у США, щоб засудити вбивство 37-річної жінки, скоєне співробітником Служби імміграційної та митної поліції США (ICE) в Міннеаполісі.

Про це повідомляє San Francisco Chronicle.

Спочатку мітингувальники вийшли на вулиці штату Міннеаполіс. Згодом на знак солідарності до протестів приєдналися такі великі міста як Маямі та Сан-Франциско, вимагаючи відповідальності та справедливості.

«Я вважаю, що важливо не ставати байдужими до того, що відбувається, і не сприймати це пасивно. Ми нормалізували те, що відбувається, через засоби масової інформації», — сказав Енгель Монтавело з народного прогресивного комітету Маямі.

Що передувало

Агент Міграційної служби США (ICE) 7 січня застрелив 37-річну жінку в її автомобілі. Подія відбулася в Міннеаполісі, штат Міннесота.

Міська рада Міннесоти ідентифікувала особу загиблої жінки як Рене Ніколь Гуд. У соцмережах жінка описувала себе як «поетесу, письменницю, дружину та маму» з Колорадо. У неї залишилася шестирічна дитина.

У своїй публікації в соціальних мережах президент США Дональд Трамп заявив, що на відео інциденту видно, як жінка «жорстоко, навмисно та підступно наїхала на офіцера ICE, який, схоже, вистрілив у неї в цілях самооборони».

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей категорично відкинув твердження адміністрації Трампа про те, що агент стріляв у цілях самооборони, заявивши, що відео стрілянини суперечить тому, що він назвав «сміттєвим наративом» уряду.

Дата публікації
Кількість переглядів
506
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie