США оприлюднили план припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС: передбачено створення “Нової Гази”

Сектор Гази / © Associated Press

Реклама

Адміністрація США представила детальний 20-пунктовий план мирного врегулювання, який має покласти край війні між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газа. Документ отримав схвалення ізраїльського прем’єра Беньяміна Нетаньягу, але ХАМАС поки офіційно не прийняв пропозицію.

Як повідомляє The New York Times, текст угоди, який узгоджувався за посередництва Вашингтона, передбачає негайне припинення бойових дій, звільнення всіх заручників та поетапне формування нової адміністрації в Газі — «Нової Гази».

Що містить план

Негайне припинення вогню. Армія Ізраїлю має відступити з більшості територій сектора Газа, залишивши контроль лише за окремими безпековими зонами.

Звільнення заручників. Протягом 72 годин після підписання домовленостей ХАМАС має повернути всіх заручників — як живих, так і загиблих.

Обмін полоненими. Ізраїль, своєю чергою, звільнить понад 1 700 палестинців, серед них — 250 осіб, засуджених до довічного ув’язнення.

Амністія бойовиків. Члени ХАМАС, які здадуть зброю і визнають угоду, отримають гарантії безпеки або зможуть залишити Сектор Гази.

Міжнародне управління. Тимчасове керівництво територією здійснюватиме незалежна комісія з палестинських та міжнародних експертів під наглядом нової структури — «Ради миру» .

Роль США. Передбачається, що цей орган координуватиме роботу міжнародної сили стабілізації, яка контролюватиме кордони, забезпечуватиме порядок і навчатиме місцеву поліцію.

Майбутнє Газі. У плані міститься пункт про створення «Нової Гази» — демілітаризованої території з прозорим управлінням і поступовим переходом до самоврядування.

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що підтримує документ, «якщо він гарантує безпеку ізраїльських громадян і повернення всіх заручників».

У ХАМАС відповіли, що офіційно не отримали тексту плану, а запропоновані умови «не відображають реалій на місці».

Реклама

Деякі міжнародні спостерігачі назвали ініціативу «найсерйознішою спробою миру за останній рік», однак зауважили, що успіх угоди залежатиме від того, чи погодиться ХАМАС і чи виконає Ізраїль умови відведення військ.

Вашингтон наполягає на швидкому ухваленні домовленостей, адже гуманітарна ситуація в Газі залишається катастрофічною.

За оцінками ООН, сотні тисяч мирних мешканців потребують евакуації, а інфраструктура сектора майже знищена.

Мирний план має стати першою реальною спробою завершити війну, яка триває вже понад рік, та започаткувати шлях до створення майбутньої палестинської держави.

Нагадаємо, раніше Ізраїль різко прокоментував визнання Палестини та зробив наступний крок — пригрозив анексією Західного берега.

Реклама

Тим часом генсек ООН закликав не відмовляти Палестині в державності. Він наголосив, що реалізація принципу «двох держав» є єдиним життєздатним шляхом до миру на Близькому Сході.