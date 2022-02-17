США отримали письмову реакцію Росії щодо “гарантій безпеки”: відео

Американський посол покинув російське зовнішньополітичне відомство без коментарів.

У четвер, 17 лютого, у міністерстві закордонних справ Росії передали відповідь США щодо так званих “гарантій безпеки”.

Про це повідомляють російські інформаційні агентства.

Близько 15.00 за московським часом (14.00 за Києвом) до приміщення МЗС Росії прибув посол США Джон Салліван. Через 15 хвилин він покинув російське зовнішньополітичне відомство, не коментуючи журналістам мету свого візиту.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що Росія передасть сьогодні свої відповіді США — в електронному та паперовому вигляді. Очільник російського МЗС також пообіцяв, що відповідь буде оприлюднено через кілька годин після того, як її відправлять до Вашингтона.

У Державному департаменті США підтвердили, що отримали відповіді Росії.

"Ми можемо підтвердити, що отримали відповідь від Російської Федерації. Вона була доставлена ​​послу Саллівану в Москві сьогодні", - сказав неназваний високопосадовий чиновник Держдепу США в коментар CNN.

Повний текст відповідей США та НАТО щодо запропонованих Росією так званих "гарантій безпеки" з'явився три тижні тому в іспанській газеті El País. У цьому документі окреслено загальні напрями, за якими США та НАТО готові співпрацювати з Росією. Це, зокрема, стосується контролю над озброєннями, зниження ризиків і розміщення ракетних систем.

Нагадаємо, раніше міністерство закордонних справ РФ відмовилося прийняти відповіді щодо "гарантій безпеки", надіслані генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем.

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