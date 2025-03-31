Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї / © Associated Press

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США отримають сильний удар у відповідь, якщо спробують здійснити власні погрози проти Ірану.

Про це заявив верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, передає Reuters.

У неділю, 30 березня, Дональд Трамп повторив свою погрозу, що Іран буде розбомблений, якщо він не прийме його пропозицію про переговори, викладену в листі, надісланому керівництву Ірану на початку березня, давши Тегерану двомісячне вікно для прийняття рішення. В Ірані відмовилися від перемовин.

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«Ворожість з боку США та Ізраїлю була завжди. Вони погрожують напасти на нас, що ми не вважаємо дуже ймовірним, але якщо вони вчинять якусь капость, то обов’язково отримають сильний удар у відповідь. А якщо вони думають про те, щоб викликати заворушення всередині країни, як це було в минулі роки, то іранський народ сам розбереться з ними», — сказав Хаменеї.

Іранська влада звинувачує Захід у нещодавніх заворушеннях, включаючи протести 2022-2023 років через смерть під вартою Махси Аміні і загальнонаціональні протести в 2019 році через підвищення цін на паливо.

Західні держави звинувачують Іран у тому, що він має таємний план створення ядерної зброї шляхом збагачення урану до високого рівня чистоти розщеплення, який, за їхніми словами, є виправданим для цивільної програми з використання атомної енергії. Тегеран стверджує, що його ядерна програма повністю призначена для цивільних енергетичних цілей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пообіцяв розбомбити Іран, якщо не буде укладено ядерну угоду. Трамп також пригрозив Ірану «вторинними митами», які вже стали звичним способом тиску на уряди інших країн.