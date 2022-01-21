США передадуть Україні бойові вертольоти Мі-17 для відбиття атаки РФ у разі її нападу

США передадуть Україні бойові вертольоти Мі-17 для відбиття атаки РФ у разі її нападу

За словами речниці Білого дому, Байден "не займає вичікувальну позицію", тому США готові надати Україні військову допомогу.

Речниця Білого дому Дженіфер Псакі підтвердила інформацію, яку раніше повідомляли ЗМІ, що Сполучені Штати Америки планують передати Україні для захисту своїх кордонів бойові вертольоти Мі-17.

Про це вона сказала 21 січня під час брифінгу у Білому дому.

Також читайте Держсекретар США Блінкен розкрив Кулебі деталі зустрічі з Лавровим

"Ми нещодавно повідомили Конгресу про намір поставити вертольоти Мі-17, тому я б не сказала, що президент займає вичікувальну позицію", - заявила Псакі.

Зауважимо, військово-транспортний вертоліт Мі-17 - наймасовіший вертоліт з двома двигунами у світі, один з наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

Нагадаємо, раніше повідомляли, Естонія передасть Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin, а Литва і Латвія - ракети-повітря Stinger та інші засоби для зміцнення незалежної обороноздатності України.

Джо Байден вважає, що вторгнення РФ до України мало б найсерйозніші наслідки для світу від Другої світової війни. Водночас Байден не відкидає можливості проведення саміту з Путіним через агресію РФ навколо України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.