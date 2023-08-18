США передали секретні технології для навчання українців на F-16 у Данії

Програма навчань, запит на яку схвалив Пентагон, містить навчальні модулі, документацію та матеріали для аудиторних занять.

Сполучені Штати схвалили запит Данії на передання навчальних матеріалів для винищувачів F-16. Це повинно наблизити початок підготовки українських льотчиків на цих літаках.

Про це телеканалу CNN повідомили два американські посадовці, зокрема з адміністрації президента Джо Байдена.

За словами неназваного джерела, до програми навчань на F-16, запит на яку схвалив Пентагон, входять навчальні модулі, документація та матеріали для аудиторних занять, які, зокрема містять інформацію про секретні американські технології.

Саме тому вони потребували попереднього погодження Міністерства оборони США.

Схвалення запиту Данії на передавання Україні навчальних матеріалів є одним із важливих кроків на шляху до початку безпосереднього навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Нагадаємо, раніше Данія підтвердила, що отримала від Сполучених Штатів Америки схвалення на передавання Україні сучасних винищувачів F-16. ЗСУ отримають літаки після закінчення навчань українських пілотів.

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