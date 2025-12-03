США переглядають імміграційні правила: заявки з 19 країн тимчасово не приймають

США / © Getty Images

Сполучені Штати Америки оголосили про тимчасове припинення розгляду імміграційних заявок, поданих громадянами 19 країн.

Про це пише DW.

За словами представників адміністрації, пауза пов’язана з удосконаленням механізмів перевірки, які стосуються ризиків для національної безпеки. Наразі уряд працює над впровадженням нових критеріїв оцінки заявників.

«Уряд США у вівторок призупинив обробку всіх імміграційних заявок з 19 країн Африки, Азії та Близького Сходу», — йдеться у повідомленні.

Адміністрація президента Дональда Трампа обґрунтувала запровадження нових імміграційних обмежень міркуваннями національної безпеки. Це сталося після інциденту у Вашингтоні минулого тижня, коли було скоєно напад на військовослужбовців Національної гвардії. Підозрюваного, громадянина Афганістану, було оперативно затримано.

Посилення перевірки мігрантів

Згідно з нещодавно затвердженою політикою, всі особи, які подають заяви на в’їзд до США з країн, що фігурують у відповідному указі, тепер зобов’язані пройти ретельну та всебічну процедуру перевірки. Урядові структури поки що не надали чітких термінів тривалості цього процесу і не виключили можливості розширення поточного списку держав, що підпадають під обмеження.

Офіційні представники Сполучених Штатів наголосили, що ключовою метою цієї ініціативи є забезпечення непорушності імміграційної системи та усунення потенційних «лазівок у системі безпеки». Водночас критики висловлюють занепокоєння, що такий крок може створити ситуацію правової невизначеності для тисяч заявників на період розгляду їхніх справ.

Найсуворіші обмеження торкнулися Афганістану, Бірми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. В’їзд громадян із цих країн був повністю призупинений у червні, за деякими винятками.

В інших країнах зі списку — Бурунді, Кубі, Лаосі, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістані та Венесуелі — запроваджено часткові обмеження, і тепер щодо заявників із цих держав проводитимуть ретельніші перевірки.

Варто зазначити, що деякі з перелічених країн вже були об’єктом часткових або повних заборон на в’їзд до Сполучених Штатів у попередні періоди.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «назавжди призупинить» міграцію з усіх «країн третього світу».