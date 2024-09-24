США переходять "червоні лінії": чого бояться у Кремлі та яку відповідь готують - FT

Влада РФ не раз погрожувала агресивною відповіддю на допомогу Заходу Україні.

В адміністрації президента США Джо Байдена зайняли дуже обережну позицію щодо ризику порушення так званих "червоних ліній" РФ.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що в "Росії "побоюються, що, якщо вони й далі допускатимуть ці маленькі кроки, то за два роки вони побачать прямі ракетні удари по Кремлю, якщо не знайдуть спосіб дати відсіч".

За словами експерта Олександра Габуєва з Російсько-Євразійського центру Карнегі в Берліні, у розпорядженні російської сторони є цілий набір інструментів - військові дії, ядерна загроза та гібридні загрози.

"Влада РФ не раз погрожувала агресивною відповіддю на допомогу Заходу Україні, однак не пішла далі гучних заяв. Професор Вищої школи економіки в Москві вважає, що російський диктатор Володимир Путін не турбується про свій авторитет в очах західної громадськості", - йдеться в повідомленні.

Водночас країни Заходу поступово нарощують підтримку Києва.

"Минулого року Велика Британія, Німеччина і США погодилися поставити Україні танки, попри погрози Росії. Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну в червні, а Москва присягнулася у відповідь завдати ударів по аеродромах НАТО", - пише видання.

Раніше ми пояснювали, чому Захід готується до довготривалого конфлікту з Росією.

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