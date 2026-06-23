США переходять на військові рейки?: два автогіганти країни вироблятимуть ракети Patriot і Tomahawk

Дональд Трамп / © AP News

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США залучають найбільші машинобудівні гіганти країни — General Motors і Ford — до виробництва ракет Patriot і Tomahawk в рамках зусиль щодо посилення можливостей Збройних сил.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп під час розмови із журналістами у Білому домі.

За його словами, наразі із компаніями ведуться переговори щодо співпраці в оборонному секторі. Він додав, що найближчими днями очікуються зустрічі з представниками американських виробників оборонної продукції.

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«Ми будуємо багато заводів по всій країні. Вони ведуть переговори з General Motors та Ford. Наскільки мені відомо, General Motors дуже зацікавлена ​​в цій ініціативі та може знову відкрити кілька заводів», — сказав Трамп.

Він зазначив, що інші виробники автомобілів можуть укласти контракти на виробництво компонентів для ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot та крилатих ракет Tomahawk.

«У нас достатньо зброї, але ми завжди хочемо забезпечити ще більші запаси», — запевнив Трамп.

Виснаження запасів американської зброї

Раніше ми писали, що, за даними The Wall Street Journal, у Трампа розпочали переговори з очільниками американських автогігантів про використання цивільних заводів для випуску зброї. Видання називало, що серед ймовірних компаній — General Motors і Ford Motor.

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У General Motors є окремий оборонний підрозділ, який займається виготовленням легких піхотних транспортних засобів на базі пікапа Chevrolet Colorado. Передбачається, що GM стане одним із головних кандидатів на створення нового більшого транспортного засобу для американської піхоти.

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