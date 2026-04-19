США перехопили іранське судно в Оманській затоці: деталі від Трампа

Військові США перехопили підсанкційне іранське вантажне судно в Оманській затоці.

Про це повідомив у своїй соцмережі TruthSocial президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

За його словами, іранське вантажне судно Touska під прапором Ірану намагалося порушити встановлену США морську блокаду, проте було перехоплене американським військовим флотом.

Перехоплення здійснив американський ракетний есмінець USS Spruance. Військові висунули екіпажу Touska офіційну вимогу зупинитися, проте іранські моряки проігнорували попередження.

За словами Трампа, щоб зупинити корабель, американський ракетоносний есмінець застосував вогневу міць.

«Американський екіпаж зупинив їх прямо на місці, пробивши дірку в машинному відділенні», — повідомив глава Білого дому.

Наразі іранське судно перебуває під опікою морської піхоти США.

«TOUSKA» підпадає під санкції Міністерства фінансів США через свою попередню історію незаконної діяльності. Ми повністю контролюємо судно та перевіряємо, що знаходиться на борту», — заявив президент США.

