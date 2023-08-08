США перекидають понад 3000 військових на Близький Схід для захисту танкерів від Ірану

Напади на танкери з боку Ірану у Перській затоці почались ще у 2019 році.

Понад 3000 американських моряків і морських піхотинців прибули на Близький Схід для захисту цивільних кораблів від нападів з боку Ірану.

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Про це повідомляє Центральне командування ВМС США.

У повідомлені вказується що військові на десантних кораблях USS Bataan (LHD 50) та USS Carter Hall (LSD 50) увійшли в Червоне море після переходу з Середземного моря через Суецький канал.

Військові США привозять до регіону додаткові авіаційні та військово-морські засоби, для забезпечення спроможності 5-го флоту США захистити кораблі від нападів з боку Тегерана.

Десантний корабель може нести понад два десятки вертольотів і літаків, включаючи вертольоти MV-22 Osprey і штурмовики AV-8B Harrier, а також кілька десантних кораблів-амфібій. Доковий десантний корабель також підтримує операції для різних вертольотів, тактичних транспортних засобів і десантних кораблів-амфібій.

Зона операцій 5-го флоту США охоплює приблизно 2,5 мільйона квадратних миль водного простору та включає Перську затоку, Оманську затоку, Червоне море, частини Індійського океану та три критичні точки в Ормузькій протоці, Суецькому каналі та протоці Баб аль-Мандеб.

Напади на танкери у Перській затоці почались ще у 2019 році, однак навесні цього року Іран став робити це частіше, тому було прийнято рішення посилити військову присутність США у регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готові ввести нові економічні санкції та інші обмеження проти Ірану через зусилля Тегерана поглибити військову співпрацю з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що Іран закликав Росію виправити свою позицію щодо островів Перської затоки.

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