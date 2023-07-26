США перекинули свої F-35 на Близький Схід після атаки винищувача РФ на американський дрон

За кілька днів після того, як російський винищувач пошкодив американський безпілотник Reaper над Сирією, США стягнули туди свої F-35.

США перекинули винищувачі F-35 на Близький Схід після атаки російського винищувача на американський дрон у небі над Сирією 23 липня.

Про це повідомляє кореспондент Fox News Лукас Томлінсон.

"США розгорнули винищувачі-невидимки F-35 на Близькому Сході після "тривожних" провокацій з боку Ірану і через кілька днів після того, як російський винищувач пошкодив американський безпілотник Reaper над Сирією", - написав він у твітері.

U.S. deploys F-35 stealth fighter jets to Middle East after ‘alarming’ provocations by Iran and days after Russian fighter jet damaged American Reaper drone over Syria pic.twitter.com/eCbNSRaphW — Lucas Tomlinson (@LucasFoxNews) July 26, 2023

Нагадаємо, 23 липня російський винищувач випустив сигнальні ракети просто по американському безпілотнику MQ-9 Reaper над Сирією та пошкодив його гвинт.

"23 липня 2023 року російські винищувачі пролетіли в небезпечній близькості від американського безпілотника MQ-9, який виконував місію з розгрому ІДІЛ, переслідуючи MQ-9 і розгортаючи сигнальні ракети з позиції безпосередньо над ним, водночас відстань між літаками становила лише кілька метрів", – розповів тоді командувач Центральних військово-повітряних сил США Алекс Гринкевич.

Російський винищувач пошкодив американський дрон у небі над Сирією

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