Цього року єгипетська сторона відмовилася від надання зброї російським терористам під тиском США. Країну також неодноразово просили натомість передати зброю українській армії, але вона поки відмовляється.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Деталі

У матеріалі йдеться про те, що Єгипет "чинить опір" проханням представників США відправити зброю до України. Це створює перешкоду для зусиль адміністрації президента Джо Байдена щодо забезпечення ЗСУ усім необхідним для проведення контрнаступу. Відомо, що США просили про:

артилерійські снаряди;

протитанкові ракети;

системи ППО;

стрілецьку зброю.

Зазначається, що офіційно Єгипет не відхиляв запит про зброю для України. Однак у приватному спілкуванні єгипетська сторона дала зрозуміти, що не планує передавати озброєння. Водночас у Держдепі зауважують, що обговорення з єгипетськими партнерами "взаємної зацікавленості у припиненні війни тривають і є продуктивними".

Важливо, що завдяки постачанню партнерів наразі Україна має набагато більш сучасний потенціал, аніж Росія. Президент Польщі Анджей Дуда закликав світ збільшити постачання зброї до нашої держави.

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