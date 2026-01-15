США перекидають авіаносець на Близький Схід: Вашингтон посилає сигнал Ірану

Авіаносець США / © OSINTtechnical в соцмережі Х

Реклама

Пентагон перекидає авіаносну ударну групу на Близький Схід на тлі зростання напруженості у відносинах між США та Іраном.

Про це повідомляє NewsNation із посиланням на поінформовані джерела.

За їхніми даними, авіаносну групу переміщують із Південно-Китайського моря в зону відповідальності Центрального командування США, яка охоплює Близький Схід. Передислокація триватиме близько тижня. Наразі йдеться про авіаносець USS Abraham Lincoln разом із супровідними кораблями, зокрема ударним підводним човном.

Реклама

Рішення ухвалене на тлі загострення ситуації навколо Ірану та масових протестів у країні. Водночас у США обговорюють, чи готовий Білий дім відкрито підтримати іранських демонстрантів, які виступають проти чинного режиму.

Зона відповідальності Центрального командування США охоплює понад 4 мільйони квадратних миль і включає 21 країну – від Північної Африки до Південної та Центральної Азії, зокрема Єгипет, Ірак, Афганістан, Іран і Пакистан.

Паралельно з цим Іран випустив повідомлення NOTAM про обмеження польотів у Тегеран і з нього. За словами американських чиновників, частині персоналу ключової військової бази США в Катарі рекомендовано залишити територію до вечора середи.

Також Велика Британія порадила своїм громадянам утриматися від поїздок до Ізраїлю, за винятком нагальних випадків. Раніше Ізраїль та Іран обмінювалися ракетними ударами.

Реклама

Протести в Ірані тривають із кінця грудня на тлі погіршення економічної ситуації. За даними правозахисників, кількість загиблих перевищила 2,5 тисячі осіб.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв про готовність підтримати іранських протестувальників. Водночас у середу він зазначив, що Тегеран нібито зменшив рівень репресій, намагаючись вийти на переговори з Вашингтоном.

Раніше Трамп пообіцяв “дуже рішучі дії”, якщо Іран продовжить страти протестувальників, і закликав іранців захоплювати державні установи, заявивши: “Допомога вже в дорозі”.