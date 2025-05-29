США перекидають бомбардувальники до Іспанії: Вашингтон відповідає Росії мовою сили

Бомбардувальники B-52H. / © Вікіпедія

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Сполучені Штати перекинули стратегічні бомбардувальники B-52H на авіабазу Морон в Іспанії в рамках операції Bomb Task Force Europe (BTF). Цей крок є частиною довгострокової стратегії демонстрації сили у Європі, Африці та на Близькому Сході — з чітким сигналом про готовність до дій.

Про це повідомляє ECD.

У Пентагоні наголошують, що мова не про тимчасову демонстрацію сили, а про планову присутність. Операція BTF підпорядковується командуванню USAFE-AFAFRICA, яке відповідає за повітряні операції в Європі та Африці.

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США прагнуть забезпечити союзників здатністю діяти у кризових ситуаціях. Розміщення B-52 покликане підвищити координацію та боєготовність партнерів по НАТО.

Паралельно із перекиданням літаків у Мороні відпрацьовується концепція гнучкого бойового застосування (ACE). Вона передбачає використання невеликих мобільних баз, що дає змогу реагувати на загрози звідусіль та вводити супротивника в оману.

Такі навчання, за участю B-52, проводяться разом із союзними силами, посилюючи координацію і практичну взаємодію в реальних умовах.

Авіабаза в провінції Севілья має стратегічне розташування: звідти можна швидко дістатися як до Центральної Європи, так і до Близького Сходу та Західної Африки. Інфраструктура бази вже пристосована для прийому важких літаків, а досвід попередніх операцій скорочує час адаптації.

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Розгортання B-52 — це не лише військовий крок, а й чіткий політичний сигнал. На тлі війни в Україні США демонструють, що лишаються відданими безпеці Європи.

“Це заява про готовність і стримування”, — підкреслюють у командуванні. США дають зрозуміти, що здатні діяти швидко і масштабно у разі загрози.

Генерал-лейтенант Джейсон Т. Хайндс заявив, що Bomb Task Force — це “чіткий сигнал світу, виражений у могутності авіації”.

У Вашингтоні вважають, що саме демонстрація сили, а не її відсутність, запобігає конфліктам. Розгортання B-52 не розглядається як загроза, а як гарантія стабільності.

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Раніше ми писали, що американські військові активізують діяльність у північному регіоні Європи — зокрема, на стратегічному шведському острові Готланд, розташованому лише за 300 км від російського Калінінграда.