Біньямін Нетаньягу і Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати мають намір посилити свою військову присутність в Ізраїлі, перекинувши туди додаткові літаки-заправники.

Про це повідомляє Axios.

За інформацією джерел видання, відповідне рішення ухвалили під час засідання в Ситуаційній кімнаті цього тижня. Саме тоді президенту США Дональду Трампу представили кілька нових варіантів проведення масштабної наступальної операції проти Ірану.

Реклама

Серед запропонованих сценаріїв, за даними Axios, розглядаються удари по об’єктах іранської інфраструктури, зокрема електростанціях, додаткові атаки на ядерні об’єкти з метою ще глибше заховати запаси збагаченого урану, а також бомбардування підземного комплексу, який будується в районі гори Пікекс.

«Трамп поки що не ухвалив остаточного рішення, однак, судячи з усього, готовий до ескалації війни, щоб завдати Ірану достатньої шкоди та змусити іранське керівництво відкрити Ормузьку протоку й погодитися на вимоги Трампа щодо ядерної програми», — йдеться в матеріалі.

За словами американських та ізраїльських чиновників, президент США може ухвалити рішення про розширення військової операції вже найближчими днями.

Наразі, як зазначає видання, у міжнародному аеропорту імені Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва перебувають близько 30 американських літаків-заправників. Ще приблизно стільки ж розміщено в аеропорту Рамон на півдні Ізраїлю.

Реклама

За словами ізраїльських посадовців, найближчим часом США планують перекинути до країни ще кілька десятків літаків-заправників, збільшивши їхню загальну кількість до рівня, який був на початку війни.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп опинився у скрутному становищі у протистоянні з Іраном, де контроль над Ормузькою протокою став головним важелем впливу Тегерана.

Ми раніше інформували, що у найбільшому місті Об’єднаних Арабських Еміратів Дубаї, де розташований комплекс Trump International Hotel & Tower, ввечері пролунали потужні вибухи.

Новини партнерів