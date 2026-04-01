США перекидають на Близький Схід ще один авіаносець

Авіаносець класу Німіц USS George H.W. Bush

Авіаносець USS George H.W. Bush разом із кораблями супроводу вирушив на Близький Схід, де має приєднатися до інших американських авіаносних ударних груп.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

Зазначається, що авіаносець класу Німіц USS George H.W. Bush 31 березня залишив військово-морську базу Норфолк у штаті Вірджинія. Очікується, що його перехід до регіону триватиме кілька тижнів.

Наразі інший авіаносець — USS Abraham Lincoln — виконує завдання в Аравійському морі. Водночас USS Gerald R. Ford перебуває в порту Хорватії, де проходить ремонт.

Крім авіаносців, США посилюють свою військову присутність у регіоні й іншими силами. Зокрема, минулими вихідними до акваторії поблизу Ірану увійшли десантні кораблі разом із 31-м експедиційним підрозділом морської піхоти.

Також президент США Дональд Трамп віддав наказ про перекидання на Близький Схід елементів 82-го повітряно-десантного полку.

Крім того, розглядається можливість додаткового розгортання до 10 тисяч американських військовослужбовців для посилення угруповання у регіоні.

Раніше повідомлялося, що Іран готовий розглянути завершення війни зі США та Ізраїлем, однак вимагає гарантії того, що подібні атаки проти країни більше не повторяться.

Ми раніше інформували, що публічні заяви Трампа та його команди свідчать, що США прагнуть укласти угоду з Іраном, у той час як Ізраїль у цьому не зацікавлений, продовжуючи завдавати ударів по Тегерану.