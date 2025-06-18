США перекидають ще один авіаносець ближче до Ізраїлю: що це означає

Авіаносець США / © Вікіпедія

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Наступного тижня ударна група авіаносців USS Ford буде розгорнута в Європі, поблизу Близького Сходу. Це означає, що третій авіаносець США перебуватиме у безпосередній близькості до конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це повідомляє CNN.

Заплановане розгортання USS Ford на європейському театрі військових дій було погоджено ще наприкінці минулого року. Проте, ймовірно, авіаносець переміститься у східну частину Середземного моря, поблизу Ізраїлю, з огляду на тривалий конфлікт з Іраном. Водночас, за даними CNN, ще один авіаносець прямує на Близький Схід, де він або приєднається до USS Carl Vinson, або замінить його.

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Американські військові використовують авіаносці для демонстрації своєї сили в будь-якій точці світу, і вони одними з перших розгортаються під час кризових ситуацій. Ці кораблі можуть нести десятки літаків, здатних завдавати ударів, перехоплювати ракети та безпілотники. Їх також супроводжують військові кораблі, здатні захищатися від повітряних, наземних та підводних загроз.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп висловив невизначеність щодо можливого удару по Ірану, відповідаючи на питання журналістів на галявині Білого дому.

На запитання, чи наближаються Сполучені Штати до нанесення удару по іранських ядерних об’єктах, Трамп відповів, що не може це підтвердити та відмовився давати конкретну відповідь. Він зазначив, що ніхто не знає, чи буде цей удар здійснено — «можливо, зроблю, можливо, ні».