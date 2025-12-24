ТСН у соціальних мережах

Світ
23
США перекидають спецпідрозділи та військову авіацію до Карибського регіону поблизу Венесуели — WSJ

США активізували військову присутність у Карибському басейні поблизу Венесуели, перекинувши туди літаки з підрозділами спецпризначення та військове обладнання.

Американські військові / © Associated Press

Сполучені Штати протягом останніх днів активізували переміщення військової авіації до Карибського басейну. Йдеться про літаки з підрозділами сил спеціального призначення та транспортні борти з військовим обладнанням.

Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців і дані відкритих трекерів польотів, у понеділок з авіабази Кеннон у штаті Нью-Мексико до регіону вирушили щонайменше десять конвертопланів CV-22 Osprey. Ці літаки використовуються Силами спеціальних операцій США для швидкого перекидання військ.

Окрім цього, до Пуерто-Ріко прибули важкі транспортні літаки C-17, що вилетіли з військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл. За словами представника американської влади, вони доставили особовий склад і обладнання, однак деталі щодо характеру вантажу не розголошуються.

Відомо, що на базі Кеннон дислокується 27-й полк спеціальних операцій, а у Форт-Кемпбелл — 160-й авіаційний полк спеціальних операцій та 101-ша повітряно-десантна дивізія. Ці підрозділи вважаються одними з найбільш підготовлених у Збройних силах США.

Їхня спеціалізація — проведення операцій у зонах підвищеного ризику, зокрема приховане введення і виведення персоналу, а також авіаційна та бойова підтримка спеціальних місій.

