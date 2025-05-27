США перекидають війська на північ Європи: готуються до ймовірної війни з Росією

США перекидають війська на північ Європи / © The Wall Street Journal

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Американські військові активізують діяльність у північному регіоні Європи — зокрема, на стратегічному шведському острові Готланд, розташованому лише за 300 км від російського Калінінграда. Під час навчань американські морпіхи розгорнули мобільні ракетні установки, демонструючи, що навіть попри скепсис президента Дональда Трампа щодо НАТО, збройні сили США залишаються активними на східному фланзі Альянсу.

Про це пише The Wall Street Journal.

Острів Готланд на карті. / © Фото з відкритих джерел

За словами бригадного генерала Ендрю Саслава, операційного заступника командувача армії США в Європі та Африці, військові не отримували змін до своїх завдань.

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“Я вже давно у цій справі, щоб надто зважати на політичний шум”, — сказав він.

Упродовж трьох тижнів сили США та Великої Британії проводили спільні навчання з арміями країн Північної Європи та Балтії, відпрацьовуючи сценарії широкомасштабної війни — від десантів за Полярним колом до постачання крові дронами.

США перекидають війська на північ Європи. / © The Wall Street Journal

На думку аналітиків, Готланд стає ключовим пунктом для захисту Балтійського регіону. Завдяки своєму розташуванню острів дозволяє контролювати морські комунікації, розміщувати далекобійні ракети та сенсори, і, за необхідності, слугувати логістичним вузлом для контрударів.

“Розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції дозволило створити суцільну лінію оборони від Балтійського моря до Півночі”, — зазначив Крістіан Атланд із Норвезького інституту оборонних досліджень. Це, за його словами, також спрощує перекидання підкріплень до країн Балтії.

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Прогнозована чисельність військових на острові у разі конфлікту — близько 4500 осіб. Щороку до них приєднуються сотні призовників. Їхня поява часто дисонує з очікуваннями місцевих мешканців, багато з яких переїхали на Готланд заради спокою та середньовічної атмосфери, не розраховуючи бачити тренування з бойовою стрільбою поруч із власними будинками.

США перекидають війська на північ Європи. / © The Wall Street Journal

Для імітації оборони острова минулого тижня британський розвідувальний взвод провів розвідку місцевості. За кілька днів після цього 110 британських десантників стрибнули з висоти 300 метрів із двох транспортних літаків A400M, приземлились у відкритому полі та під прикриттям ночі просунулись через ліс для захоплення зони висадки.

У той самий час, ближче до півночі, неподалік прибув підрозділ морської піхоти США з мобільною ракетною системою, яку у разі конфлікту можна швидко ввести в дію. Ще кілька годин до цього піхотинці перебували в Норвегії. Після запуску імітаційних бетонних боєприпасів систему перевезли до Фінляндії для проведення подібної демонстрації.

Високомобільна артилерійська ракетна система M142 HIMARS, що надається США, суттєво вплинула на хід війни в Україні після її постачання у 2022 році. Вона здатна стріляти керованими ракетами GMLRS на відстань близько 70 км, а також тактичними ракетами ATACMS дальністю до 300 км.

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США перекидають війська на північ Європи. / © The Wall Street Journal

ЗСУ ефективно застосовували цю зброю для знищення логістичних вузлів, бронетехніки, мостів, піхотних підрозділів і складів боєприпасів. Однак призупинення поставок зброї з боку адміністрації Трампа ставить під загрозу ці досягнення.

Одним із ключових завдань для НАТО залишається забезпечення сумісності систем озброєння союзників. Запуск ракети на Готланді потребував чіткої координації між різними країнами — зокрема, у сфері сенсорного обладнання, управління та логістики. У Литві підрозділи НАТО проводили навчання з евакуації та лікування поранених, використовуючи три різні системи медичної допомоги, кожна з яких належала окремій країні.

Сучасні темпи технологічного розвитку, де домінують приватні компанії, а не державні оборонні структури, ускладнюють таку координацію.

“Наша задача зараз — зберегти згуртованість Альянсу в умовах настільки стрімких змін”, — зазначив Саслав.

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