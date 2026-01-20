- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 538
- Час на прочитання
- 1 хв
США перекидають військові літаки до Гренландії: що відбувається на арктичному напрямку
NORAD оголосило про прибуття американських військових літаків на базу Пітуффік у Гренландії. Передислокацію узгоджено з Данією та урядом острова.
Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) найближчим часом розмістить військові літаки на космічній базі Пітуффік у Гренландії.
Як повідомили в командуванні, авіація прибуде на острів у межах давно запланованих операцій NORAD.
Літаки діятимуть спільно з підрозділами, що базуються на території континентальних США та Канади, та виконуватимуть завдання з оборони Північної Америки.
У NORAD наголошують, що передислокація здійснюється в рамках тісної оборонної співпраці між Сполученими Штатами, Канадою та Королівством Данія. Усі заходи були заздалегідь скоординовані з данською стороною, а сили, залучені до операцій, мають необхідні дипломатичні дозволи.
Про заплановану активність також поінформований уряд Гренландії.
У командуванні зазначають, що NORAD регулярно проводить тривалі та розосереджені операції у трьох зонах відповідальності – на Алясці, в Канаді та на континентальній частині США – з метою забезпечення колективної безпеки регіону.
Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати 2025 року намагалися зібрати інформацію про військові об’єкти та критичну інфраструктуру в Гренландії, оминаючи офіційні канали співпраці з урядом Данії.