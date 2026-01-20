ТСН у соціальних мережах

США перекидають військові літаки до Гренландії: що відбувається на арктичному напрямку

NORAD оголосило про прибуття американських військових літаків на базу Пітуффік у Гренландії. Передислокацію узгоджено з Данією та урядом острова.

Винищувачі

Винищувачі / © Associated Press

Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) найближчим часом розмістить військові літаки на космічній базі Пітуффік у Гренландії.

Як повідомили в командуванні, авіація прибуде на острів у межах давно запланованих операцій NORAD.

Літаки діятимуть спільно з підрозділами, що базуються на території континентальних США та Канади, та виконуватимуть завдання з оборони Північної Америки.

У NORAD наголошують, що передислокація здійснюється в рамках тісної оборонної співпраці між Сполученими Штатами, Канадою та Королівством Данія. Усі заходи були заздалегідь скоординовані з данською стороною, а сили, залучені до операцій, мають необхідні дипломатичні дозволи.

Про заплановану активність також поінформований уряд Гренландії.

У командуванні зазначають, що NORAD регулярно проводить тривалі та розосереджені операції у трьох зонах відповідальності – на Алясці, в Канаді та на континентальній частині США – з метою забезпечення колективної безпеки регіону.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати 2025 року намагалися зібрати інформацію про військові об’єкти та критичну інфраструктуру в Гренландії, оминаючи офіційні канали співпраці з урядом Данії.

