США перекинули ударну групу авіаносця Nimitz до Карибського басейну

Nimitz / © Getty Images

Реклама

Сполучені Штати оголосили про прибуття ударної групи авіаносця USS Nimitz до Карибського басейну. У Південному командуванні США заявили, що це демонструє готовність американських сил та їхню стратегічну присутність у регіоні.

Про це повідомило United States Southern Command у соцмережі X.

До ударної групи увійшли авіаносець USS Nimitz (CVN-68), палубне авіакрило Carrier Air Wing 17, есмінець USS Gridley (DDG-101) та танкер-заправник USNS Patuxent (T-AO-201).

Реклама

У командуванні наголосили, що ударна група є “втіленням готовності та присутності, неперевершеного охоплення та летальності, а також стратегічної переваги”.

Американські військові також заявили, що USS Nimitz уже “довів свою бойову майстерність по всьому світу”, зокрема у районах від Taiwan Strait до Persian Gulf.

У заяві зазначається, що місія кораблів спрямована на підтримання стабільності та “захист демократії”.

Раніше повідомлялося, що політично впливова кубинська американська громада Флориди тисне на президента Дональда Трампа, щоб він повністю усунув комуністичне керівництво Куби.

Реклама

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть негайно взяти Кубу під контроль, бо острів «у біді».

Новини партнерів