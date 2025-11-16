ТСН у соціальних мережах

США перекинули ударну групу в Карибський регіон — найпотужніший авіаносець увійшов у море

Ударна група США на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford увійшла до Карибського моря для боротьби з транснаціональною злочинністю.

Авіаносець США

Авіаносець США / © OSINTtechnical в соцмережі Х

Ударна авіаносна група США на чолі з флагманом — найбільшим у світі авіаносцем USS Gerald R. Ford (CVN 78), 16 листопада увійшла до Карибського моря після проходження протоки Анегада.

Про це повідомили Морські Сили Сполучених штатів.

Операція проводиться у зоні відповідальності Південного командування ЗС США (SOUTHCOM) за розпорядженням міністра оборони Піта Хегсета. Завдання групи — підтримувати президентську директиву щодо ліквідації транснаціональних злочинних організацій і боротьби з наркотероризмом.

“Це критичний крок у зміцненні нашої рішучості захищати безпеку Західної півкулі та території США”, — заявив адмірал Елвін Холсі, командувач SOUTHCOM.

USS Gerald R. Ford, на борту якого перебуває понад 4000 моряків і десятки літаків, приєднається до інших сил у регіоні, зокрема морського експедиційного підрозділу і десантної групи готовності до висадки на Іводзімі, що входять до об'єднаної оперативної групи “Південний спис”.

Командувач ударної групи контр-адмірал Пол Ланзілотта підкреслив, що США розгорнули одну з найбоєздатніших платформ у світі “там, де це потрібно, в момент, коли це потрібно”.

Авіаносна група вже провела декілька операцій в Атлантиці та Середземному морі, взявши участь у навчаннях із союзниками і здійснивши візити до портів Хорватії, Норвегії, Іспанії та інших країн. 4 листопада група перетнула Гібралтарську протоку й увійшла до зони SOUTHCOM.

У складі ударної групи — дев’ять ескадрилій повітряного крила, ракетні есмінці USS Bainbridge і USS Winston S. Churchill.

Розгортання відбувається в рамках операції "Південний спис" — місії Пентагону, спрямованої на боротьбу з морським обігом наркотиків та кримінальними мережами, що загрожують регіональній стабільності та безпеці США.

Раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився розпочати масову мобілізацію збройних сил.

