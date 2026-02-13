США піднімають найбільший у світі авіаносець: куди і навіщо стягують сили

Найпотужніший авіаносець у світі USS Gerald R. Ford / © Associated Press

Пентагон доручив другій авіаносній ударній групі готуватися до розгортання на Близькому Сході на тлі підготовки США до можливого удару по Ірану.

Про це пише видання NYT.

Ця інформація з’явилась на тлі того, як президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, що він розглядає можливість відправляння другого авіаносця «Джеральд Р. Форд» (USS Gerald R. Ford) на Близький Схід для підготовки до військових дій, якщо переговори з Іраном проваляться.

За даними співрозмовників видання, екіпажу корабля повідомили про те, що в Перській затоці він приєднається до ударної групи на чолі з авіаносцем «Авраам Лінкольн» (USS Abraham Lincoln), яка перебуває там від кінця січня.

Екіпаж авіаносця розраховував повернутись на базу на початку березня, однак через передислокацію моряки, ймовірно, не потраплять додому до кінця квітня чи початку травня.

За офіційними даними США, нині близько 30 тисяч американських військовослужбовців дислоковані в зоні відповідальності Центрального командування Збройних сил США. Водночас три діючі американські авіаносці перебувають за межами Близького Сходу: USS George Washington — у Японії, USS Abraham Lincoln — у зоні Індо-Тихоокеанського командування, а USS Gerald R. Ford — у зоні Південного командування США. Два додаткові авіаносці біля Норфолка та Сан-Дієго не мають активного бойового розгортання.

Що передувало

На тлі посилення напруженості між адміністрацією президента США Дональда Трампа і режимом Ірану Пентагон переміщує ударну авіаносну групу з Південно-Китайського моря до зони відповідальності Центрального командування США, яка включає Близький Схід.

14 січня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що втручання США в ситуацію в Ірані є ймовірним і може відбутися протягом 24 годин.

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність покласти край правлінню верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який керує країною уже 37 років. Він стверджує, що настав час шукати нового лідера в Ірані.

Згодом Трамп заявив про перекидання великого американського флоту у напрямку Ірану та пригрозив значно жорсткішою атакою у разі відмови Тегерана від переговорів щодо ядерної програми.

Довідка: USS Gerald R. Ford є найбільшим авіаносцем у світі. Він може розмістити 4 500 членів екіпажу та 70 літаків і вважається ВМС США «найбільш здатною, універсальною та смертоносною бойовою платформою у світі».

Gerald R. Ford завдовжки понад 335 метрів, працює на ядерній енергії та оснащений інноваційною катапультною системою для електромагнітного запуску літаків, сучасними радарами та ядерними реакторами, які безперервно живлять двигуни корабля.