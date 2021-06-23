США підняли винищувачі F-22 через наближення російських бомбардувальників до Гаваїв

Росія розгорнула великомасштабні навчання неподалік узбережжя Гаваїв.

У червні США двічі відправляли свої винищувачі F-22 Raptor до узбережжя Гаваїв у зв'язку із проведенням в регіоні великомасштабних навчань бомбардувальників РФ.

Про це із посиланням на власні джерела в американському Міністерстві оборони повідомляє ABC News.

Також читайте Інцидент з британським есмінцем: Україна готує офіційну позицію

Зазначається, що 13 і 18 червня F-22 Raptor були відправлені на патрулювання з військово-морської бази США Перл-Гарбор - Гікам.

За даними видання, "російський літак підійшов не ближче, ніж на 150 миль від узбережжя Гаваїв", не увійшовши до зони ідентифікації протиповітряної оборони (ADIZ).

"Так, F-22 не перехоплювали російські військові літаки, а були відправлені в повітря в основному в якості запобіжного заходу на випадок, якщо вони перетнуть зону ППО", - йдеться у матеріалі.

Тим часом в Тихоокеанському Командуванні Збройних сил США пообіцяли "продовжити польоти в міжнародному повітряному просторі з належним урахуванням безпеки інших суден і літаків відповідно до міжнародного права".

Також читайте Байден хоче модернізувати NORAD для протидії Росії та Китаю - WSJ

"Військово-повітряні сили США покликані забезпечити захист батьківщини, а також вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон для всіх країн", - зауважили в USINDOPACOM.

У виданні нагадують, що в останні роки Сполучені Штати перехопили чимало російських літаків, що летіли на території ППО, особливо біля узбережжя Аляски.

Зокрема, більше року тому F-22 Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) перехопили дві групи російських бомбардувальників, які входили в ППО Аляски, при цьому перша група летіла в межах 20 морських миль від берегів Аляски - всього в 8 морських милях від територіального повітряного простору США.

Новини світу: росіяни повідомили, що обстріляли британський есмінець "Дефендер" біля Севастополя

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання