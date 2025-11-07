США підтримали план ЄС щодо підтримки України коштом російських активів

Сполучені Штати повністю підтримують ініціативу Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів як інструменту підтримки України та припинення війни. Європейська комісія запропонувала план, який дозволяє урядам країн ЄС використати до 185 мільярдів євро з 210 мільярдів євро суверенних активів РФ, заморожених у Європі.

Про це пише Reuters з посиланням на американське джерело, знайоме із ситуацією.

Подробиці європейського плану

Після того як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України у лютому 2022 року, США та їхні союзники заблокували транзакції з Центральним банком та Міністерством фінансів Росії, знерухомивши близько 300 мільярдів доларів суверенних активів. Більшість із них — близько 210 млрд євро або 217 млрд доларів — заморожені у Європі. Саме ці гроші Єврокомісія пропонує використовувати на потреби України, але без їхньої прямої конфіскації. Це стосується використання доходів (прибутків) від цих активів.

Джерело в США підтвердило повну підтримку цього кроку.

«Вашингтон повністю підтримує Євросоюз та кроки, які він зараз вживає, щоб мати змогу використовувати ці активи як інструмент», — цитує видання слова свого співрозмовника.

Наразі пропозиція ЄС затримується через занепокоєння з боку Бельгії, де зберігається більша частина цих активів.

Тиск Вашингтона та погрози Кремля

Тим часом спроби посилити фінансовий тиск на Москву тривають. Нещодавно президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти «Роснєфті» та «Лукойлу», двох найбільших нафтових компаній РФ. Цей крок підкреслив намір Вашингтона «стиснути» фінанси Росії та примусити Кремль до укладення мирної угоди з Україною.

Американське джерело зазначило, що Вашингтон спостерігає за наслідками рішення щодо нафтових компаній і «є ще більше речей, які ми могли б зробити, щоб спробувати посилити тиск».

На тлі цих обговорень зросла напруга, особливо в Бельгії. Німеччина припустила, що нещодавні випадки появи безпілотників над військовими базами та аеропортами в Бельгії можуть бути повідомленням від Москви із закликом «не чіпати» заморожені активи. У відповідь Москва заперечила будь-який зв’язок з інцидентами, але водночас пообіцяла «болючу відповідь» у разі конфіскації її активів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що доля заморожених активів РФ має вирішитися на саміті Європейської Ради у грудні. Дискусії в рамках ЄС тривають, наразі країни-члени ще не дійшли до остаточного рішення.