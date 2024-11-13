США, Південна Корея і Японія розпочали масштабні військові навчання на тлі співпраці РФ і КНДР

США, Південна Корея і Японія починають масштабні навчання проти загрози КНДР.

У середу, 13 листопада, Сполучені Штати, Південна Корея та Японія розпочали тристоронні навчання Freedom Edge, демонструючи спільне стримування загрози, які створює Північна Корея на тлі її поглиблення відносин із Росією.

Про це повідомляє південнокорейський Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS), пише Yonhap.

Триденні навчання відбудуться в міжнародних водах на південь від острова Чеджу. У другому раунді навчань Freedom Edge будуть задіяні різні військові кораблі та літаки, зокрема авіаносець ВМС США George Washington, а також винищувачі F-35, південний есмінець ROKS Seoae Ryu Seong-ryong і японський есмінець JS Haguro.

"Ця ітерація демонструє найсучасніші можливості протиповітряної оборони з інтеграцією винищувачів 5-го покоління в складну багатодоменну оборонну інфраструктуру. Їх інтеграція ... гарантує, що об'єднані військові сили та сили самооборони можуть діяти разом на найвищому рівні проти будь-якої загрози", - йдеться в повідомленні Індо-Тихоокеанського командування Збройних сил США.

Зазначається, що навчання охоплюватимуть низку напрямків, зокрема протиповітряну оборону, протиракетну оборону, протичовнову боротьбу, перекриття на морі та оборонну кіберпідготовку.

Навчання відбулися на тлі зростаючого занепокоєння, що розміщення військ Північної Кореї в Росії може призвести до ескалації тривалої війни Москви з Україною, кажуть військові.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль і новообраний лідер США Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили питання військової допомоги КНДР Росії. За словами представника лідера Південної Кореї, серед тем була ситуація в Північній Кореї, включаючи ядерні розробки, ракетні запуски та розгортання військ у РФ.

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