США планують "особливі удари" по Ірану, якщо перемир’я зірветься – CNN

Дональд Трамп не може досягти угоди з Іраном / © Associated Press

Військові чиновники США розробляють план ударів по оборонним спорудам Ірану на випадок зриву режиму припинення вогню. Серед цілей розглядаються оборонні об’єкти навколо Ормузької протоки, південної частини Перської та Оманської заток.

Про це повідомляє CNN з посиланням на низку обізнаних із ситуацією джерел.

За інформацію видання, розроблені варіанти передбачають «удари з особливим акцентом на динамічне цілевказання» по іранських силах і засобах в вищезазначених регіонах. Так, під потенційним прицілом ризикують опинитися малі швидкохідні ударні катери, мінні загороджувачі та інші асиметричні засоби, які Тегеран використовував для блокування ключових водних шляхів.

Водночас, інформагентство підкреслює, що значний відсоток ракет берегової оборони Ірану досі залишається цілим попри бомбардування. А Тегеран має численні невеликі човни, які можна використовувати як платформи для здійснення атак на кораблі, що ускладнює зусилля США щодо відкриття протоки.

Війна в Ірані — останні заяви Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати встановили повний контроль над Ормузькою протокою і мають намір утримувати його до укладення угоди з Іраном щодо завершення війни.

Також Дональд Трамп повідомив, що не визначає жодних термінів щодо тривалості війни з Іраном і не відчуває тиску у питанні переговорів чи перемир’я.