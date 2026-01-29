США планують повернути Венесуелі захоплений нафтовий танкер

Танкер / © Associated Press

США планують передати Венесуелі нафтовий танкер, який був захоплений на початку цього місяця. Це може стати першим відомим випадком, коли адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалює рішення про повернення такого судна.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників, які спілкувалися на умовах анонімності.

За даними агентства, протягом кількох місяців Сполучені Штати проводили операції із захоплення нафтових танкерів, пов’язаних із Венесуелою. З кінця минулого року американська влада затримала загалом сім таких суден.

«Чиновники, які висловилися на умовах анонімності, заявили, що танкер, який буде переданий владі Венесуели, є супертанкером M/T Sophia під прапором Панами. Вони не повідомили, чому повернуть танкер», — зазначається в матеріалі.

Водночас Reuters повідомляє, що Берегова охорона США, яка координує операції з перехоплення та конфіскації суден, не надала негайної відповіді на запит журналістів щодо коментаря.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа не виключає застосування сили, щоб домогтися максимальної співпраці з боку Венесуели та її тимчасової президентки Дельсі Родрігес.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив, що провів результативні переговори з тимчасовою президенткою Венесуели Делсі Родрігес і бачить перспективи для відновлення та стабілізації країни.