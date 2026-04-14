Білий дім представив стратегію розвитку ядерної енергетики в космосі / © Associated Press

Реклама

Адміністрація президента США Дональда Трампа презентувала нову стратегію, яка передбачає розвиток ядерної енергетики у космосі. Згідно з документом Білого дому, Пентагон може продемонструвати роботу орбітального ядерного реактора вже до 2031 року.

Про це повідомляє Breaking Defense.

NASA і Пентагон працюватимуть над ядерними реакторами в космосі

Ініціатива отримала назву National Initiative for American Space Nuclear Power і передбачає тісну співпрацю між NASA та Міністерством оборони США. Обидві структури планують провести паралельні конкурси проєктів, які мають пришвидшити створення космічних ядерних систем.

Реклама

У Білому домі наголошують, що такі технології необхідні для забезпечення електроенергією, теплом і рухом майбутніх місій. Йдеться не лише про автоматизовані апарати, а й про довготривалу присутність людини на Місяці, Марсі та інших об’єктах Сонячної системи.

Згідно зі стратегією, NASA має розробити середньопотужний ядерний реактор із можливістю запуску до 2030 року, зокрема для використання на поверхні Місяця. Водночас Пентагон планує створення орбітального реактора, який зможе забезпечувати енергією космічні місії.

Очікується, що вже у найближчі роки будуть проведені випробування та відбір кількох компаній для реалізації цих проєктів. У перспективі США також розглядають створення потужніших реакторів у 2030-х роках.

У Вашингтоні вважають, що розвиток ядерної енергетики в космосі є ключовим елементом збереження технологічного лідерства, особливо на тлі конкуренції з Китаєм та Росією, які також активно розвивають свої космічні програми.