Війська США планують здійснювати операції з підйому на борт і захоплення нафтових танкерів та торгових суден, які пов’язані з Іраном і перебувають у міжнародних водах.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними видання, рішення адміністрації Дональда Трампа посилити тиск на Тегеран пов’язане зі спробою змусити іранську владу відкрити Ормузьку протоку та піти на поступки щодо ядерної програми.

Планування операцій відбувається на тлі повідомлень про посилення іранського контролю над регіоном. Зокрема, у матеріалі зазначається, що іранські військові атакували кілька торгових суден і заявили про «суворий контроль» над Ормузькою протокою.

Водночас напередодні міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявляв, що протока залишається повністю відкритою для комерційного судноплавства. Президент США Дональд Трамп, за даними матеріалу, привітав цю заяву.

За інформацією Центрального командування США, американські сили вже розвернули 23 судна, які намагалися вийти з іранських портів у межах операцій із морського контролю.

Як зазначає WSJ, потенційне розширення операції дозволить США діяти не лише в районі Перської затоки, а й у міжнародних водах по всьому світу, зокрема щодо суден, які перевозять іранську нафту або військові вантажі, що можуть підтримувати режим у Тегерані.

Раніше повідомлялося, що Іран погрожує припинити навіть обмежений прохід суден Ормузькою протокою, якщо США продовжать «ворожі морські дії».

