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США планують додати до "чорного списку" понад 35 китайських компаній, зокрема виробників мікросхем – ЗМІ

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Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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США планують додати до "чорного списку" понад 35 китайських компаній, зокрема виробників мікросхем – ЗМІ

Фото: Associated Press

Міністерство торгівлі США планує внести китайські компанії до "чорного списку" вже цього тижня.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує внести китайського виробника мікросхем Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) до "чорного списку", що заборонить торгівлю суб’єктів США з цими компаніями. Заборона стосуватиметься також 35 інших китайських компаній, що заборонить їм купувати певні американські компоненти.  

Про повідомляє Bloomberg News.

Американським компаніям заборонено продавати технології компаніям зі списку, якщо вони не мають окремої експортної ліцензії, отримати яку дуже складно. 

Цей крок був зроблений через два місяці після того, як США оголосили про введення жорсткого експортного контролю, щоб ускладнити отримання або виробництво Китаєм передових напівпровідників.

Раніше повідомлялося, що YMTC порушила експортний контроль США і поставляла китайському гіганту Huawei чипи пам'яті Nand для своїх останніх смартфонів. 

Нагадаємо, Росія 2022 року закупила у західних країн мікрочипів щонайменше на $777 млн в обхід санкцій, які були введені за агресію проти України. Всі закупівлі проводились через фірми-посередники, які були створені в березні у Туреччині та Гонконзі.

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Дата публікації
Перегляди
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