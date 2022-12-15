США планують передати Україні ПРО Patriot: у Росії пригрозили "непередбачуваними наслідками"

У Кремлі можливе передавання ПРО Patriot Україні розцінили як провокацію з боку США.
У Росії відреагували на плани США передати Україні найближчим часом потужні системи ПРО Patriot та пригрозили "непередбачуваними наслідками".
Про це йдеться у заяві посольства Росії, передають пропагандистські ЗМІ.
"Передавання США Києву комплексу Patriot стала би черговим провокаційним кроком, який може призвести до непередбачуваних наслідків", - коротко прокоментували російські дипломати.
Нагадаємо, 13 грудня американські ЗМІ поінформували, що адміністрація президента Джо Байдена завершує плани щодо відправлення системи протиракетної оборони Patriot до України. За даними CNN, рішення буде офіційно повідомлено вже цього тижня.
У Пентагоні підтвердили інформацію, що планують відправити до України системи протиракетної оборони Patriot. За даними американських ЗМІ, президент США Джо Байден погодиться передати Україні системи ППО Patriot, але лише після того, як у Пентагоні нададуть звіт щодо плану підготовки постачання озброєння.
У Зеленського мають наміри, що Україна отримає від США протиракетні комплекси Patriot, які Київ просить від початку війни, у найкоротші терміни.
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