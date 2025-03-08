США планують вивести війська з Німеччини і перекинути їх до Угорщини - The Telegraph

Наразі за межами США перебувають близько 160 тисяч американських військовослужбовців.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини та переведення їх до Угорщини.

Про це пише The Telegraph.

Джерела видання у Білому домі повідомили, що американський президент планує вивести 35 тисяч військовослужбовців із Німеччини, що може ще сильніше погіршити відносини між США та Європою.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що європейські країни повинні більше вкладатися у свої оборонні можливості. Джерела видання повідомили, що Трамп "все більше розчаровується тим, що континент прагне війни".

Представник Ради національної безпеки Булого дому Браян Гʼюз заявив, що "військові США завжди розглядають можливість передислокації по всьому світу, щоб найкращим чином реагувати на поточні загрози нашим інтересам".

Наразі за межами США перебувають близько 160 тисяч американських військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що Трамп визнав, що Росія завдає сильніших ударів по Україні через паузу в допомозі від США.

Ми раніше інформували, що Зеленський провів переговори з Мерцом.

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