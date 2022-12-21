США планують визнати Росію "державою-агросором": чекають схвалення від Зеленського

США збираються визнати Росію "державою-агросором", а не "державою-спонсором тероризму". Тепер у Байдена чекають схвалення цього рішення від Зеленського.

Адміністрація Байдена протягом останніх кількох місяців спільно з Конгресом працювала над законодавством, яке б офіційно визнало Росію "державою-агресором", але не "державою-спонсором тероризму". Тепер законодавці чекають, чи схвалить відповідну пропозицію президент України Володимир Зеленський.

Про це пише CNN.

Свою позицію щодо цього Зеленський має висловити під час візиту до Вашингтону 21 грудня. Якщо глава держави схвалить таке рішення США, спікер Палати представників Ненсі Пелосі може представити цей закон як окремий законопроект вже цього тижня.

"Ярлик "держава-агресор" є менш агресивним, ніж ярлик "держава-спонсор тероризму", який багато законодавців, зокрема Пелосі, нав’язували адміністрації Байдена через вторгнення Росії до України", - пише видання.

Білий дім досі опирається визнанню Росії спонсоркою терору, посилаючись на негативні наслідки такого ярлика для поточної дипломатії між США та Росією. Йдеться, зокрема, про питання обміну полоненими, угоду за посередництва ООН щодо дозволу на вивезення зерна з України, транскордонну допомогу Сирії та інші гуманітарні зусилля.

"Ми зараз працюємо з Конгресом над законодавством, яке допоможе нам подолати деякі проблеми, пов’язані з використанням позначення "держава-спонсор тероризму", — розповів держсекретар США Ентоні Блінкен і додав, що таке формулювання матиме "деякі непередбачені наслідки".

Водночас республіканці переконані, що ярлик "держави-агресора" є не надто вдалою заміною того, що пропонувала Україна. Мовляв, таке рішення США буде не суттєвим.

"Пропоноване позначення "держави-агресора" є поганою заміною того, до чого закликала Україна: позначення Росії державою-спонсором терору. Це нове призначення не притягує Путіна до відповідальності за його жахливі військові злочини та неспровоковану війну проти України", — заявив представник Республіканської партії Майкл МакКол.

Зазначимо, помічник одного з конгресменів США заявив, що статус країни-агресорки був придуманий як альтернатива негайному оголошенню Росії державою-спонсором тероризму, про що просить Київ.

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