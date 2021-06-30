США планують заборонити пасажирське авіасполучення з Білоруссю

Йдеться про заборону на продаж квитків на пасажирські рейси до Білорусі, в тому числі на ті рейси, які здійснюються з пересадкою.
Міністерство транспорту США планує обмежити авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича.
Про це йдеться на сайті Мінтрансу США.
Йдеться про заборону на продаж квитків на пасажирські рейси до Білорусі, в тому числі на ті рейси, які здійснюються з пересадкою.
Заборона не торкнеться тих польотів, які будуть вважатися важливими для національних інтересів США, в тому числі з гуманітарних причин або причин національної безпеки.
У Мінтрансі розуміють, що цей крок в основному є символічним, оскільки порівняно мало квитків купується для поїздок в Білорусь американськими туристичними компаніями.
Своєю чергу, американський уряд закликав екіпажі пасажирських рейсів, що виконують перельоти над білоруською територією, проявляти "особливу обережність".
Раніше повідомлялося, що Україна різко відреагувала на вихід Білорусі з "Східного партнерства".
Стало відомо, що Романа Протасевича разом з дівчиною Софією Сапегой перевели під домашній арешт
Нагадаємо:
- У Мінську посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Опозиціонера відразу ж затримали.
- Пасажири розповіли про реакцію хлопця на посадку в Мінську. За словами очевидців, дізнавшись про посадку в Мінську Протасевич запанікував. Ймовірно, в розмові з бортпровідником рейсу він просив не приземлятися в Мінську. Протасевич сказав бортпровідника: "Не робіть цього, вони вб'ють мене. Я біженець".
- Дівчину Протасевича Софію Сапегу затримали разом з ним і помістили в ізолятор тимчасового тримання.
- Згодом стало відомо, що її заарештували на два місяці . Потім білоруські силовики записали відео, де Сапега розповіла, що є редактором Telegram-каналу, який публікує особисту інформацію про білоруських правоохоронців.
- Мати дівчини звернулася за допомогою до Путіна, адже Софія — громадянка РФ.