США планують заборонити пасажирське авіасполучення з Білоруссю

Йдеться про заборону на продаж квитків на пасажирські рейси до Білорусі, в тому числі на ті рейси, які здійснюються з пересадкою.

Міністерство транспорту США планує обмежити авіасполучення з Білоруссю через примусову посадку літака Ryanair і затримання опозиціонера Романа Протасевича.

Про це йдеться на сайті Мінтрансу США.

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Йдеться про заборону на продаж квитків на пасажирські рейси до Білорусі, в тому числі на ті рейси, які здійснюються з пересадкою.

Заборона не торкнеться тих польотів, які будуть вважатися важливими для національних інтересів США, в тому числі з гуманітарних причин або причин національної безпеки.

У Мінтрансі розуміють, що цей крок в основному є символічним, оскільки порівняно мало квитків купується для поїздок в Білорусь американськими туристичними компаніями.

Своєю чергу, американський уряд закликав екіпажі пасажирських рейсів, що виконують перельоти над білоруською територією, проявляти "особливу обережність".

Раніше повідомлялося, що Україна різко відреагувала на вихід Білорусі з "Східного партнерства".

Стало відомо, що Романа Протасевича разом з дівчиною Софією Сапегой перевели під домашній арешт

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