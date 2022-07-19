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США планують запустити супутники для відстеження гіперзвукових ракет, яких розробляють Китай та РФ

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США планують запустити супутники для відстеження гіперзвукових ракет, яких розробляють Китай та РФ

Фото: Associated Press

США намагаються поліпшити свою здатність протистояти загрозам з боку Росії та Китаю.

США планують запустити 28 супутників для відстеження запуску та руху гіперзвукових ракет. Системи виявлення і стеження повинні бути виведені на орбіту до 2025 року.

Про це повідомляють у Міністерстві оборони США.

Агентство космічного розвитку США (SDA) оголосило про два нових контракти на суму 1,3 млрд доларів з австралійською компанією L3Harris Technologies і американською Northrop Grumman Strategic Space Sustems.

Директор Агентства космічного розвитку Дерек Турнір в інтерв'ю Associated Press сказав, що контракти передбачають виведення на орбіту 28 супутників. Таким чином у США намагаються поліпшити свою здатність протистояти загрозам з боку Росії та Китаю.

"Росія і Китай розробляють і випробовують гіперзвукові планувальні літальні апарати – це передові ракети, що володіють надзвичайною маневровістю. Ці супутники спеціально розроблені для боротьби з версією загроз наступного покоління, щоб ми могли виявляти та відстежувати гіперзвукові маневрувальні машини та прогнозувати точку зіткнення", – сказав він.

Дані з супутників будуть надаватися американським військовим для перехоплення.

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